В тайне ото всех Ефремова вывезли из тюрьмы, но его знакомый рассказал много интересного

Освобождение Ефремова из тюрьмы напоминало какую-то операцию спецназа! Всё было подготовлено в полной тайне, информацию держали в секрете от журналистов до последнего… и даже дольше! Репортёры начали подтягиваться к колонии с началом рабочего дня.
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