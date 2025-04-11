В тайне ото всех Ефремова вывезли из тюрьмы, но его знакомый рассказал много интересного

Освобождение Ефремова из тюрьмы напоминало какую-то операцию спецназа! Всё было подготовлено в полной тайне, информацию держали в секрете от журналистов до последнего… и даже дольше! Репортёры начали подтягиваться к колонии с началом рабочего дня.