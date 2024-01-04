Какой церковный праздник отмечают верующие в России 5 января 2024 года Анна МалекПравославный календарь предоставит информацию о том, какое празднование приходится на пятницу, 5 января 2024 года, для верующих России и других стран мира.
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