Ведомости: мясопереработчики фиксируют повышение отпускных цен на свинину

Средние оптовые цены производителей свинины с 30 декабря по 13 апреля подскочили до 43% в зависимости от вида продукции относительно аналогичного периода годом ранее, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Национального союза мясопереработчиков (НСМ).
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