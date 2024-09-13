В выходные в Архангельске перекроют часть проспекта Ломоносова

Перекрытие участка от улицы Свободы до улицы Воскресенская будет действовать с полуночи 14 сентября до полуночи 15 сентябряДорогу перекрывают в связи с проведением дорожных работ, отмечают в пресс-службе администрации столицы Поморья.
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