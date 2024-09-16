Воздушный шар, гордость и безумие: как шведский инженер пытался покорить Северный полюс

В конце XIX века попытки достичь Северного полюса заканчивались провалом. В этот момент на сцену вышел Саломон Август Андре, шведский инженер и любитель-воздухоплаватель, который вынашивал идею, казавшуюся совершенно безумной – настолько, что она могла сработать.