Воздушный шар, гордость и безумие: как шведский инженер пытался покорить Северный полюс

В конце XIX века попытки достичь Северного полюса заканчивались провалом. В этот момент на сцену вышел Саломон Август Андре, шведский инженер и любитель-воздухоплаватель, который вынашивал идею, казавшуюся совершенно безумной – настолько, что она могла сработать.
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