Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трезвый голос из Румынии: Фраза «Крым – Украина» – преступная провоенная пропаганда безумных людей

Трезвый голос из Румынии: Фраза «Крым – Украина» – преступная провоенная пропаганда безумных людей

Один из немногих адекватных румынских публицистов Адриан Ончу выступил в блоге с разгромным текстом, посвященным второму неудавшемуся покушению на Дональда Трампа, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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