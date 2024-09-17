Трезвый голос из Румынии: Фраза «Крым – Украина» – преступная провоенная пропаганда безумных людей

Один из немногих адекватных румынских публицистов Адриан Ончу выступил в блоге с разгромным текстом, посвященным второму неудавшемуся покушению на Дональда Трампа, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».
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