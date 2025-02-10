Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании.
Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании
Комментарии
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StarPer
Другого от этой чемпионки можно было и не ждать.
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1 д.
rМ
ruslava Митькина
Все, что для России плохо, для Родниной хорошо. Когда же ее пнут из Госдумы наконец?
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7 час.
Лидия Курзаева
Наверно умнее чем это в голову Родниной больше ничего не приходит. Но надо же всем показать, что она там не просто так сидит, а работает.
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6 час.
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