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Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании

Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании.

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Комментарии
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StarPer
Другого от этой чемпионки можно было и не ждать.
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1 д.
ruslava Митькина
Все, что для России плохо, для Родниной хорошо. Когда же ее пнут из Госдумы наконец?
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7 час.
Лидия Курзаева
Наверно  умнее  чем это в голову Родниной  больше ничего не приходит. Но надо же всем  показать, что она там не просто так  сидит,  а работает.
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6 час.
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