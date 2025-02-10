Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании

Другого от этой чемпионки можно было и не ждать.

Все, что для России плохо, для Родниной хорошо. Когда же ее пнут из Госдумы наконец?

Лидия Курзаева

Наверно умнее чем это в голову Родниной больше ничего не приходит. Но надо же всем показать, что она там не просто так сидит, а работает.