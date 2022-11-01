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Депутат Морозов: переговоры в Сочи подчеркнули роль России как центра обоюдного доверия

Депутат Морозов: переговоры в Сочи подчеркнули роль России как центра обоюдного доверия

Россия в очередной раз доказала, что остается основным модератором переговорных процессов. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов после встречи президента Владимира Путина с руководством Армении и Азербайджана в Сочи.

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