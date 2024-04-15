Вильфанд сообщил о рекордных показателях глобальной температуры

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 15 апреля заявил, что март стал десятым самым жарким месяцем подряд за историю наблюдений, при этом средняя глобальная температура уже девять месяцев на 1,5 градуса превышает доиндустриальные значения.