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Президентом «Амура» стал Абрамов, зам главы правительства Хабаровского края. Ранее он работал в Чечне

Ранее на этой неделе губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин назначил 52-летнего чиновника на пост первого заместителя председателя правительства края.

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