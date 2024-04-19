Священник Муравьев посоветовал верующим приходить на исповедь со списком грехов

Перед первой исповедью верующие совершают три основные ошибки.Для православных верующих исповедь является священным таинством, однако идущие на нее впервые совершают три основные ошибки, отметил в беседе с Life.
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