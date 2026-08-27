ПУТИН И МИЗУЛИНА ПРЕДОТВРАТИЛИ ТЕРАКТ? НО КАК "КАНЬЕ УЭСТОМ" ЧУТЬ РАЗРЫВАЮТ МНЕНИЕ РОССИЯН НЕ НА КОНЦЕРТЕ.

Много новостей, что отменили концерт Канье Уэста, но причину не всем сообщили. Читая комментарии, вижу, что откуда-то как "дважды два" понимают причину отмены концерта; а иногда витает мнение: такого и в СССР не было, мол, западные звëзды и тогда свободней выступали, чем при "диких медведях".
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