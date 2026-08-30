В Анапе тушат природный пожар на площади 10 гектаров

В Анапе спасатели ликвидируют природный пожар на плавнях в районе Чембурки. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова.
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