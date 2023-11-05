Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию

Суд над блогером Аязом Шабутдиновым, на котором ему будет избрана мера пресечения, прошел 4 ноября, пишет в свое телеграм-канале музыкант группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии