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Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию

Суд над блогером Аязом Шабутдиновым, на котором ему будет избрана мера пресечения, прошел 4 ноября, пишет в свое телеграм-канале музыкант группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

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Комментарии
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Egor Sergutkin
Посадить А.Б. надо за предательство и оскорбление  народа России, и тех кто ее оправдывает и покрывает на «карандаш» взять, «пятая колонна».
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22 час.
JS
Johann Spies
Вы им бешеные деньги приносите, когда на их шоу ходите ,а они вас - быдлом называют....
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20 час.
Александр Романов
Не надо на их концерты ходить, они за людей никого не считают
Ответить
19 час.

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