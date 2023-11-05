Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию

Egor Sergutkin Посадить А.Б. надо за предательство и оскорбление народа России, и тех кто ее оправдывает и покрывает на «карандаш» взять, «пятая колонна».

JS Johann Spies Вы им бешеные деньги приносите, когда на их шоу ходите ,а они вас - быдлом называют....