Украинская спортсменка Алейниикова угрожала соотечественникам ударами России

Чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова на своей странице в Instagram угрожала соотечественникам, нецензурно их оскорбив и назвав жителей Днепра нищими, которые едят только сало и сосиски.
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