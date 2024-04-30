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Украинская спортсменка Алейниикова угрожала соотечественникам ударами России

Украинская спортсменка Алейниикова угрожала соотечественникам ударами России

Чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова на своей странице в Instagram угрожала соотечественникам, нецензурно их оскорбив и назвав жителей Днепра нищими, которые едят только сало и сосиски.

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