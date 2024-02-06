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Бывший министр Жан-Мари Бокель назначен "личным посланником" Эмманюэля Макрона в Африке

Бывший министр Жан-Мари Бокель назначен "личным посланником" Эмманюэля Макрона в Африке

Жан-Мари Бокель, который был министром по вопросам сотрудничества при бывшем президенте Николя Саркози в 2007 году, и объявивший о прекращении существования концепции "Франсафрик", будет отвечать за разъяснение африканским странам, в которых находятся французские базы (за исключением Джибути), новой военной стратегии, разработанной Парижем.

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