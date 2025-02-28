Взлет с ума в британском стиле Наблюдая в целом то, что происходит сегодня в Европе и Великобритании, вполне можно не выбирать выражений, потому что сравнивать это еврошоу можно с любым цирком самого низкого пошиба века так из 16-17.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии