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Китай

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Председатель ВК НПКСК призвал к осуществлению мер по реформированию, намеченных на 3-м пленуме ЦК КПК 20-го созыва

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в четверг призвал приложить усилия для реализации мер по реформированию, намеченных на 3-м пленуме ЦК КПК 20-го созыва.

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