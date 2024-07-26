Председатель ВК НПКСК призвал к осуществлению мер по реформированию, намеченных на 3-м пленуме ЦК КПК 20-го созыва

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в четверг призвал приложить усилия для реализации мер по реформированию, намеченных на 3-м пленуме ЦК КПК 20-го созыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)