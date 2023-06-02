Вместо рюмки водки: сколько надо выпить кваса или кефира, чтобы опьянеть

Все прекрасно знают, что в этих условно безалкогольных напитках есть градус. Но могут ли они взбодрить до состояния, когда за руль лучше не садиться? фото: iStockphotoХолодный квас и освежающий кефир — в числе главных безалкогольных летних напитков.