Боливия: два человека погибли, семь пропали без вести и еще около 59 получили ранения на военной базе артиллерийского полка Боливара в Виаче, департамент Ла-Пас, по состоянию на вечер в результате двух взрывов на базе; По некоторым источникам, число погибших составляет от 10 до 15 человек.