Боливия: два человека погибли, семь пропали без вести и еще около 59 получили ранения на военной базе артиллерийского полка Боливара в Виаче, департамент Ла-Пас, по состоянию на вечер в результате двух взрывов на базе; По некоторым источникам, число погибших составляет от 10 до 15 человек.
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