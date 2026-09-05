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Контрафронт

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Боливия: два человека погибли, семь пропали без вести и еще около 59 получили ранения на военной...

Боливия: два человека погибли, семь пропали без вести и еще около 59 получили ранения на военной базе артиллерийского полка Боливара в Виаче, департамент Ла-Пас, по состоянию на вечер в результате двух взрывов на базе; По некоторым источникам, число погибших составляет от 10 до 15 человек.

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