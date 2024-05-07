В Якутии полицейские присоединились к Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В традиционной акции памяти «Я помню. Я горжусь. Служу России!» тёплыми воспоминаниями о своём предке-фронтовике поделился начальник ОМВД России по Нерюнгринскому району полковник полиции Игорь Сараев: «Героем для меня и моей семьи является мой дед - Василий Григорьевич Сараев.