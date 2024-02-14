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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Lies of P случайно выложили обновление без защиты Denuvo Как стало из...

Разработчики Lies of P случайно выложили обновление без защиты Denuvo Как стало из...

Разработчики Lies of P случайно выложили обновление без защиты DenuvoКак стало известно, сегодня разработчики из студии Neowiz Game по всей видимости совершили большую оплошность: они выложили в сеть обновление для игры Lies of P с незащищенным EXE-файлом игры весом всего 133 МБ.

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