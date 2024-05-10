Назван город России с самым высоким приростом зарплатных предложений

Ставрополь стал лидером среди российских городов по приросту средних зарплатных предложений за год. К такому выводу пришли эксперты «Авито Работы», сравнившие динамику средних зарплатных предложений по городам России апреля 2024 года с показателями аналогичного месяца 2023-го.