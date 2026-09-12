«Просто вау!«Просто вау! Какую красоту уложил!» — «Факел» забил «Балтике» ударом с лета после подачи углового: видеоПотрясающим способом был открыт счет в матче 8-го тура РПЛ «Факел» — «Балтика».
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