В Крыму оценили нанесенный стихией ущерб в 1,3 млрд рублей

По предварительным подсчетам, нанесенный инфраструктуре Крыма ущерб от стихии превысил 1,3 млрд рублей, сообщил 29 ноября председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на заседании крымского парламента.
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