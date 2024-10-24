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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Ливан журналисты Мәссаләм Шәйду: БРИКС – ул дөньяны яхшырак итү өчен ясалган беренче адым

Ливан журналисты Мәссаләм Шәйду: БРИКС – ул дөньяны яхшырак итү өчен ясалган беренче адым

«Әл-Маядин» Ливан телекомпаниясенең Мәскәүдә урнашкан офисы директоры Мәссаләм Шәйду БРИКС саммиты уңаеннан «КазанЭкспо»да оештырылган матбугат үзәгендә БРИКСның роле һәм саммиттан нинди нәтиҗәләр көтүе турында сөйләде.

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