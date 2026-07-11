Почему во Львове бунтовать бесполезно и какой город может снести Зеленского и его режим – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Саммит НАТО в Анкаре и его итоги;13:40 – Бунт против ТЦК во Львове: что это было?24:33 – Чем закончится конфликт Украины с Польшей?24:17 – Что дают России рекомендации Международного олимпийского комитета по снятию санкций? *В интервью упоминаются Кирилл Буданов, Дмитрий Корчинский и Евгений Карась, внесённые Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, а также Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими и запрещённые в России.