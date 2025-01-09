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В России дали оценку положению ВСУ в Курской области

В России дали оценку положению ВСУ в Курской области

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких военных стратегических перспектив в Курской области. Такую оценку положению украинских подразделений на занятой ими территории региона дал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

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