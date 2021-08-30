ГТЛК купит для Иванова восемь «Адмиралов»

Дешевые «Горожанины» городу Иванову не нужны – ивановцам надо, что подороже. «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) завершила 27 августа сбор коммерческих предложений на поставку для города Иванова восьми новых троллейбусов.