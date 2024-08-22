ЮАР увеличит экспорт вина и фруктов в российские регионы

ЮАР планирует нарастить экспорт своих традиционных продуктов — вина и фруктов — в российские регионы, в частности, речь может идти о Екатеринбурге и Владивостоке, сообщили «Известиям» в посольстве этой страны в РФ.
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