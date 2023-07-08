Фото: Александр Кряжев/РИА НовостиТекст: Евгений Погребняк В Казахстане призвали возобновить проект переброски воды из России в Среднюю Азию Появились желающие возродить грандиозный советский проект переброски воды из Сибири на юг.
Средняя Азия желает получить от России самое ценное
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Зализыаайте зад Америки, они вам больше по душе!
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3 час.
ВЛ
Владимир Лозовенко
Халява процветает
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2 час.
АБ
Александр Балушкин
Не уже-ли такую дурь совершат, и так всю природу испохабили строительством ГЭС.
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1 час.
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