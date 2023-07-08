БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    Страна живет клубной жизнью. Клуб раздолбаев из 90-х при академии наук. Клуб раздолбаев из 90-х при академии образова...УБРАТЬ С ГЛАЗ ПРЕ...
  • Александр Любицкий
    Неопределённость всегда пугает!"ВАГНЕР" В СУМАХ?...
  • ШКИПЕР
    Как говорил наш сапожник дядя Вася, всё это бла - бла - бла в жо..е х..й !"ВАГНЕР" В СУМАХ?...

Средняя Азия желает получить от России самое ценное

Средняя Азия желает получить от России самое ценное

Фото: Александр Кряжев/РИА НовостиТекст: Евгений Погребняк В Казахстане призвали возобновить проект переброски воды из России в Среднюю Азию Появились желающие возродить грандиозный советский проект переброски воды из Сибири на юг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Зализыаайте зад Америки, они вам больше по душе!
Ответить
3 час.
ВЛ
Владимир Лозовенко
Халява процветает
Ответить
2 час.
АБ
Александр Балушкин
Не уже-ли такую дурь совершат, и так всю природу испохабили строительством ГЭС.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх