Путин: Российская армия ежедневно освобождает новые территории и города

Президент России Владимир Путин заявил о ежедневных успехах российских вооруженных сил. Российская армия активно продвигается вперед, освобождая территории и населенные пункты в ходе Специальной военной операции на Украине.
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