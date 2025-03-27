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Путин: Российская армия ежедневно освобождает новые территории и города

Путин: Российская армия ежедневно освобождает новые территории и города

Президент России Владимир Путин заявил о ежедневных успехах российских вооруженных сил. Российская армия активно продвигается вперед, освобождая территории и населенные пункты в ходе Специальной военной операции на Украине.

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