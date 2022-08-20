Военное обозрение

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МИД Португалии: Целью санкций должна быть российская «военная машина», а не простые россияне

МИД Португалии: Целью санкций должна быть российская «военная машина», а не простые россияне

Обсуждаемый в Евросоюзе запрет на въезд в страны ЕС российских туристов вызвал недовольство в Португалии, власти которой заявили, что санкции не должны касаться простых россиян.

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