Мирные переговоры: чего бы точно не хотелось

Автор: Захар Прилепин Итак, потекли в сеть инсайды на тему, какие нас вскоре могут ожидать мирные переговоры и что в результате получит Россия.
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