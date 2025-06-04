Питрәч районында «Әлбәдән» фестивалендә Олег Газманов чыгыш ясаячак

21-22 июньдә Питрәч районы Әлбәдән авылында тарихи реконструкция фестивале уза. Беренче көннең әһәмиятле вакыйгасы – Россиянең халык һәм атказанган артисты, «Ватан алдындагы казанышлары өчен» ордены кавалеры Олег Газманов чыгышы булачак.
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