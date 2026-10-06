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Борис Михайлов: «Король пятака» и главный снайпер советского хоккея

Борис Михайлов: «Король пятака» и главный снайпер советского хоккея

Борис Михайлов: «Король пятака» и главный снайпер советского хоккея СпортпрессаЕго называли «королём пятака» — самым опасным местом на льду, где шайба летит быстрее всего, а защитники бьют больнее всего.

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