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Царьград

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Курбан-байрам в Москве: Праздничная молитва и надежды муфтия на новые мечети

Курбан-байрам в Москве: Праздничная молитва и надежды муфтия на новые мечети

В Москве мусульмане собрались у соборной мечети на молитву в день Курбан-байрам. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил верующих и высказал надежду на возведение новых мечетей.

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