Вместе больше 15 лет и воспитывают троих детей: стало известно, на ком женился Анатолий Цой

Личность своей возлюбленной артист долго держал в тайне Анатолий Цой и Ольга Ким, фото: соцсетиУже несколько дней в Сети обсуждают венчание актера, телеведущего, певца и кумира сотен женщин — Анатолия Цоя.
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