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"Украине все должны". Зеленский нагло требует от США и Европы денег для ВСУ

"Украине все должны". Зеленский нагло требует от США и Европы денег для ВСУ

Украинское правительство больше не справляется со своими военными расходами, так как ВСУ увеличились почти в три раза, а бюджет страны не способен покрыть все необходимые траты.

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