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Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом

Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден не удивился, что его предшественник Дональд Трамп процитировал своего "старого друга" российского лидера Владимира Путина.

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