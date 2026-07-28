Овчинский сообщил о строительстве ЖК по реновации на севере Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Бескудниковском районе САО Москвы на месте снесенных домов на Коровинском шоссе, уч .