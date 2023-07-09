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Власти України решили просто отжать банк у Фридмана и Авеля

Власти України решили просто отжать банк у Фридмана и Авеля

Пропетлять между «нашим и вашим» не удалось – на хитрый российский либеральный болт нашли украйиньску гайку: в офисе Зеленского приняли решение отобрать Sense банк (до 1 декабря 2022 г носил название «Альфа-банк») у российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

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Комментарии
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LS
Liudmila Solodko
Еврей у евреев, что то новое
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6 час.
alik3456 Джексон
Как это новое? Они всегда были такие. Вон Моисей 40 лет по пустыни водил , а в конце всех разом отправил в тартарарым...
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1 час.
alik3456 Джексон
И ведь компенсируют , как пить дать...
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1 час.

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