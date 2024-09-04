«Делимобиль» начал тестировать ежемесячную подписку для пользователей сервиса

ПАО «Каршеринг Руссия», осуществляющий деятельность под брендом «Делимобиль», запустил в пилотном режиме ежемесячную подписку, которая дает пользователям сервиса больше преимуществ и экономии, сообщает пресс-служба компании.
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