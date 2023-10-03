Индзаги перед «Бенфикой»: «Будет сложный матч. У «Интера» очень ровная группа»

Команды встретятся сегодня в Милане в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Конечно, это будет сложный матч.
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