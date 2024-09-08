Курсанты танкового училища проголосовали на выборах в Госсовет РТ

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ» Сегодня курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана.
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