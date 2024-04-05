Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров

Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, литий-ионных аккумуляторов и электроинструментов, сообщило министерство экономики, промышленности и торговли этой страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии