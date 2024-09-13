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SwebbTV,Швеция. Шведский эксперт: у нас многие не понимают, что русские уже выиграли

Запад воспользовался бедностью украинского народа и обманом настроил его на опосредованную войну против России, заявил аналитик Ларс Берн в подкасте SwebbTV.

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Комментарии
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Sergiy Che
Всё больше народу в ЕС начинают прозревать, поэтому Лондону и Вашингтону важно втянуть РФ в войну с НАТО, пока бОльшая часть населения того НАТО не прозрела...
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