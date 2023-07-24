Председатель СК России затребовал доклад о ходе проверочных мероприятий по обращению жителей Ульяновска о вырубке деревьев

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится доследственная проверка по заявлению жителей Ульяновска в сети Интернет, обративших внимание на снос зеленых насаждений в Засвияжском районе.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится доследственная проверка по заявлению жителей Ульяновска в сети Интернет, обративших внимание на снос зеленых насаждений в Засвияжском районе.
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