Жена Байдена объяснила, что произошло с ним на дебатах с Трампом

ВАШИНГТОН, 30 июня, ФедералПресс. Супруга американского президента Джо Байдена Джилл после его неудачных дебатов с политиком Дональдом Трампом объяснила, почему он был растерянным во время своего выступления.
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