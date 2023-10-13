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ВСУ возводят новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

ВСУ возводят новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские силовики возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на Краснолиманском направлении.

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