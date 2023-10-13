ВСУ возводят новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские силовики возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на Краснолиманском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии